Представитель "Газпрома" подтвердил такой контракт с Ереваном.

Армения перешла на оплату российского газа рублями.

Как заявил министр экономики Армении Вагана Керобяна, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата производится в рублях, пишет РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", – отметил министр.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что приказ президента РФ Путина об обязательных платежах за газ в российской валюте касался только "недружественных стран" (на сегодня это 48 развитых стран мира), к которым Армения не относится.

Ранее Европейская комиссия изучила требования Путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Напомним, Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины

Вас также могут заинтересовать новости: