Российская нефть Urals уже дешевле $12 за баррель

Вслед за техасской нефтью WTI потерял в цене и баррель российской нефти марки Urals.

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на 5,92 доллара, до 11,59 доллара за баррель.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Argus.

Цена определена на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам. Дешевле российская нефть стоила 1 апреля - 10,54 доллара за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года.

На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит 12,09 доллара за баррель, цена упала на 5,17 доллара. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до 11,74 доллара за баррель.

Ценовые данные Argus официально используются Минфином для расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В мае поступления в бюджет с барреля нефти от экспортных пошлин будут менее 1 доллара, сообщал Минфин, исходя из средней цены Urals с середины марта по середину апреля в 19 долларов за баррель. При цене ниже 15 долларов экспортные пошлины обнуляются.

Утром 22 апреля сильным колебаниям подверглась цена на нефть сорта Brent: она опускалась ниже 16 долларов за баррель, вернувшись к значениям 1999 года. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов в Лондоне была зафиксирована 19 ноября 2001 года - 16,65 доллара.

После рекордного падения 1 апреля цена Urals в течение недели выросла почти вдвое. Свою роль сыграли заявления президента США Дональда Трампа и сообщения властей Саудовской Аравии о возобновлении переговоров о сокращении добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+. В результате 9 апреля, во время первого дня видеоконференции участников ОПЕК+, Urals торговалась по 20,3 доллара за баррель.

В новом соглашении участвовали 23 страны, и им в конце концов удалось договориться о рекордном сокращении добычи: в мае-июне она должна снизиться примерно на 20 миллионов баррелей в сутки. Однако существенного влияния на рынок нефти в ближайшей перспективе это соглашение не оказало: цена на Brent после небольшого застоя в коридоре пошла вниз после сообщений о заполненности нефтехранилищ у всех основных производителей и потребителей.

20 апреля стоимость фьючерса WTI из-за переполненности хранилищ рухнула сначала до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус 37,63 доллара за баррель.