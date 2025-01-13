Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония написали письмо в Европейскую комиссию.

Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить максимальную цену на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель, чтобы снизить доходы Москвы для ведения войны в Украине, пишет Reuters.

Как говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии к исполнительному органу ЕС, такие меры являются решающими, "поскольку они уменьшают единственный важнейший источник дохода России".

"Мы считаем, что сейчас пришло время еще больше усилить влияние наших санкций, снизив максимальную цену на нефть, установленную странами G7", - обратились к Еврокомиссии представители упомянутых стран.

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Как отмечает издание, предельные цены на сырую российскую нефть, а также нефтепродукты были установлены странами G7, чтобы ограничить доходы Москвы от торговли нефтью и таким образом урезать ее способность финансировать вторжение в Украину.

Предельные цены сейчас составляют на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов - максимум 100 долларов за баррель премиальных продуктов и 45 долларов за баррель для дисконтных продуктов.

В материале отмечается, что эти максимальные цены не менялись с декабря 2022-го и февраля 2023 года, тогда как цены на российскую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня в 2023 и 2024 годах.

"Сегодня международный рынок нефти обеспечен лучше, чем в 2022 году, что уменьшает риск того, что более низкий предел цены вызовет шок предложения", - говорится в письме шести упомянутых стран.

Санкции в отношении России и их последствия: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, США ввели масштабные санкции против России, которые охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, прямо или косвенно обеспечивающих финансирование российской военной машины.

Нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется искать замену российской нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке. Такой шаг приведет к росту цен и стоимости транспортировки на фоне новых санкций против России, считают эксперты.

Торговля Китая с Россией, которая находится под санкциями Запада, в 2024 году достигла рекордного уровня. Объем импорта и экспорта эквивалентен 232 миллиардам евро.

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