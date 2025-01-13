Зафиксирован самый низкий показатель транзита "черного золота" как минимум с 2014 года.

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 11,36 млн тонн российской нефти. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 16%.

Как сообщает профильное издание ExPro, это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно, и за всю историю независимости Украины - с 1991-го.

Отмечается, что больше всего российской нефти в 2024 году было поставлено в Венгрию - более 4,7 млн тонн, что практически соответствует объемам поставок в 2023-м. Кроме того, в Словакию было транспортировано 3,9 млн тонн нефти (-15%) и в Чехию - 2,7 млн тонн (-35%).

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По оценкам экспертов, Украина получила почти 10 млрд грн, или $250 млн, за транзит российской нефти в 2024 году. При этом в 2023 году Украина получила почти 9,4 млрд грн, или более $255 млн, за транзит российской нефти.

В то время как транзит российского газа через Украину завершился 1 января 2025 года в связи с окончанием пятилетнего контракта, транзит нефти из РФ продолжается и в январе. Среднесуточный объем транзита в первую неделю января составил около 34,9 тыс. тонн - на 14% больше, чем в декабре.

Транзит российских энергоносителей через Украину

Как сообщал УНИАН, 1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему.

Министерство энергетики Украины тогда сообщило, что соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности, и об этом в установленном порядке проинформировали международных партнеров.

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