Эксперты отмечают, что место строительства АЭС "Пакш II" в Венгрии следует считать непригодным.

Место, где должны быть построены новые реакторы венгерской АЭС "Пакш", расположено на активной линии сейсмологического разлома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет Федерального агентства Австрии по вопросам окружающей среды.

Отчет был подготовлен по поручению австрийского Федерального министерства по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

В частности, эксперты определили зону разлома Дунасентьордж-Харта, которая проходит непосредственно под площадкой "Пакш II" и существующей АЭС.

Во время исследований было обнаружено 12 смещений поверхности, которые, очевидно, образовались во время двух различных землетрясений около 20 тысяч и 19 тысяч лет назад. Эксперты не исключают подобных смещений в недалеком геологическом будущем.

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По определению МАГАТЭ, активные разломы - это тектонические образования, которые переместились в недалеком геологическом прошлом и, вероятно, переместятся в течение будущего периода, что имеет значение для безопасности ядерной установки.

Эксперты пришли к окончательному выводу о более чем сомнительности выполнения указа правительства Венгрии № 118 от 2011 "О требованиях к ядерной безопасности". На основании научных доказательств нельзя окончательно исключать возможность постоянного смещения поверхности на месте "Пакш II".

"Поэтому место строительства "Пакш II" следует считать непригодным", - говорится в сообщении австрийского агентства.

Россия строит АЭС в Венгрии

"Пакш" - единственная в Венгрии атомная станция, покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии. Она расположена в 100 километрах от Будапешта.

Венгрия хочет расширить свою 2-гигаваттную атомную электростанцию двумя реакторами российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта.

В декабре 2014 Росатом заключил контракты с Венгрией на достройку АЭС.

"Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, что задержало реализацию проекта уже на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотят ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.

Правительство Австрии в 2018 году подало иск в Суд ЕС против решения Европейской комиссии об утверждении строительства новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш".

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Автор: Александр Топчий