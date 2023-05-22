Поставки нефти на международные рынки продолжают расти.

Морские поставки российской нефти растут шестую неделю подряд, приблизившись к 4 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Bloomberg, относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%. Поскольку почти вся российская нефть идет в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также поднялись до нового пика.

Россия продолжает подчеркивать свою приверженность группе производителей ОПЕК+ и сокращению добычи, о котором она договорилась, однако есть мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как и было обещано.

Видео дня

Поставки нефти на международные рынки продолжают расти, и сейчас они более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели конца прошлого года. Частично этот рост можно объяснить перенаправлением нефти, которая ранее поставлялась в Германию и Польшу по нефтепроводу "Дружба", но это произошло в январе и феврале, до того, как сокращение добычи должно было вступить в силу.

Совокупный объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, а также танкеров, которые не указали конечный пункт назначения, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский союз прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов. Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

По состоянию на 15 мая 2023 года морские перевозки российской нефти достигли нового максимума .

17 мая 2023 года появилась информация о том, что российское топливо до сих пор попадает в Украину и Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: