Санкции Европы вступают в полную силу 5 декабря, после чего блоку придется почти полностью прекратить морской импорт.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину санкции, связанные с российской нефтью, меняют мировую торговлю.

Как сообщает Bloomberg, компании, занимающиеся нефтяными танкерами, получают резкую прибыль, уточняя при этом, что ежедневная прибыль крупнейших супертанкеров отрасли в пятницу, 18 ноября, достигла 99 628 долларов США, что вчетверо превышает средний показатель за последние четыре года на эталонном маршруте рынка.

Как говорится в материале, Европа десятилетиями была главным покупателем российской нефти, однако в следующем месяце вступит в силу нефтяное эмбарго и объемы покупки уже начинают сокращаться. Соответственно эти грузы направляются в Азию, из-за чего корабли плывут на тысячи миль дальше, повышая важный аспект спроса.

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Согласно данным Clarkson Research Services Ltd, подразделения крупнейшего в мире судового брокера, ключевой отраслевой показатель, который равен объему перевозимого груза, умноженному на расстояние, которое он проходит, в этом году вырастет на 4,3%.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

Санкции Европы вступают в полную силу 5 декабря, после чего блоку придется почти полностью прекратить морской импорт, что приведет к углублению хаоса на торговых путях.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

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