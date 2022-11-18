Ограничения вводятся, чтобы сократить доходы Кремля.

Cтраны "Большой семерки" готовы ввести ценовой предел для российской нефти. Официально об этом планируют объявить 23 ноября.

По данным издания Bloomberg, представитель G7 объявит, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. При этом отмечается, что Вашингтон в частном порядке сообщит о предложенной цене перед встречей послов стран Евросоюза, которая должна состояться 23 ноября.

Ожидается, что об ограничении цен для российской нефти объявят в тот же день, послы ЕС поддержат предложение США.

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Ранее сообщалось, что верхний предел цены могут установить на уровне между 40 и 60 долларами за баррель. Ограничения вводятся, чтобы удержать российскую нефть на рынке и избежать скачков цен, и в то же время сократить доходы Кремля.

Предельная цена на российскую нефть - что известно

Европейский союх планировал до конца текущего года запретить морской импорт российской нефти. Кроме того, Брюссель установил переходный период введения санкций на импорт и транзит нефтепродуктов из РФ, который должен завершиться в феврале 2023 года.

3 ноября страны "Большой семерки" и Австралия согласовали установление предельной цены на нефть из России.

По итогам сентября доходы Москвы от продажи нефти сократились до 15,3 миллиарда долларов.

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