Несмотря на санкции рост поставок помог увеличить финансовые поступления России от нефти.

Экспорт морской нефти из России подскочил в последнюю неделю марта до самого высокого уровня этого года – 3,74 млн баррелей в день, сообщает Enkorr.

Отмечается, что валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до пятимесячного максимума на уровне 1,9 млрд долл. за семь дней до 31 марта с пересмотренного значения в 1,75 млрд долл. за период до 24 марта. Средний четырехнедельный доход также вырос примерно на 110 млн – до 1,74 млрд долл. в неделю.

Отмечается, что восстановление на прошлой неделе произошло на фоне ослабления сильного ветра, который в течение последних недель неоднократно препятствовал загрузке в главном тихоокеанском порту России.

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Хотя предыдущие штормы все еще влияют на средние четырехнедельные потоки, их влияние уменьшается. Согласно данным отслеживания движения танкеров, менее изменчивые показатели поставок достигли самого высокого уровня с начала ноября в период до 31 марта.

"Россия заявила, что сократит экспорт сырой нефти в течение I квартала 2024 года на 300 тыс. баррелей в день (б/с) по сравнению с их средним уровнем в мае-июне в рамках более широкой инициативы ОПЕК+, чтобы предотвратить профицит и поддержать цены на нефть", – говорится в сообщении.

Морские поставки за первые три месяца года превысили этот уровень лишь на 16 тыс. б/с. В течение II квартала Москва отойдет от сокращения экспорта и сосредоточится на планах производства, которым отдают предпочтение другие члены группы.

Большая часть запасов российской сырой нефти Sokol, которые накопились после того, как индийские нефтепереработчики отклонили ее, сейчас выгружена. Около половины от общего объема – 9,1 млн баррелей было поставлено на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае.

Кроме того, еще 7 млн баррелей возвращаются в Индию, хотя почти половина из них все еще на танкерах, которые стоят на якоре в индийских портах. Один груз был доставлен в Пакистан. Все грузы Sokol, загруженные в марте, направлялись непосредственно в Китай.

Прибыли России от экспорта нефти

19 февраля 2024 года сообщалось, что РФ получила беспрецедентный доход от экспорта нефти. За прошлый год Москва экспортировала в Индию нефть на сумму около 37 млрд долл., что стало рекордным показателем для нее.

В конце февраля стало известно, что общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за предыдущие четыре месяца.

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