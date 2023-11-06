Это количество соответствует потреблению Германии в течение двух-трех средних холодных зимних месяцев.

В воскресенье утром уровень заполнения немецких газохранилищ достиг 100-процентной отметки. Европейская ассоциация газовых хранилищ GIE зафиксировала ровно 100,03% заполненности немецких газовых хранилищ, сообщает Der Spiegel.

Согласно информации Федерального правительства Германии, это количество соответствует потреблению в течение двух-трех средних холодных зимних месяцев.

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выразил уверенность, что страна значительно лучше подготовлена к зиме, чем в прошлом году.

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"Это хорошая новость, что хранилища сейчас заполнены на 100%", – сказал он.

Но еще слишком рано давать полную гарантию беспроблемного прохождения зимы, отметил в то же время он.

"Мы просим людей хорошо подумать о том, насколько можно сэкономить потребление. Если использовать газ экономно, можно сэкономить немало денег", - сказал Мюллер.

Заполненность хранилищ ЕС - что известно

По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища ЕС в настоящее время заполнены почти на 99%, превысив целевой показатель Брюсселя в 90%. Из-за этого энергетические компании Европы размещать избыточные запасы в Украине накануне зимы.

Несмотря на военные вызовы иностранные компании активно закачивают газ в украинские газохранилища, ведь это коммерчески выгодно. Свое голубое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

Общей мощности украинских газовых хранилищ составляет 30 миллиардов кубометров. В этом сезоне клиентам предлагается мощность в более 10 миллиардов кубометров для хранения голубого топлива.

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