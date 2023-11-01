НАК "Нафтогаз Украины" предложила иностранным заказчикам более 10 млрд куб газа - треть национальных мощностей страны.

Запасы газа в Евросоюзе приближаются к полной мощности, что вынуждает энергетические компании размещать избыточные запасы в Украине в преддверии зимы.

По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища ЕС в настоящее время заполнены почти на 99%, превысив целевой показатель Брюсселя в 90%, пишет Financial Times. "Эта цифра показывает, что в этом году в регионе хранится гораздо больше газа, чем некоторые опасались после вторжения России в Украину, из-за продолжающегося импорта сжиженного природного газа и снижения спроса", - пояснило издане.

Это делает ЕС менее уязвимым перед энергетическим шоком, хотя ему не хватает гарантии того, что газа хватит на всю зиму. "Риск дефицита газа в Европе этой зимой низок, если не произойдет незапланированных перебоев в поставках или длительных и глубоких похолоданий", - сказала аналитик из Argus Наташа Филдинг. Она добавила, что "Европа запаслась настолько, насколько могла".

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Издание отметило, что Великобритания добилась такого же успеха, как и ЕС, в заполнении всех своих хранилищ почти до полной мощности, с текущими показателями 95%, хотя мощность Великобритании намного меньше, чем у многих других европейских стран.

Поскольку хранилища в ЕС почти заполнены, компании все чаще обращаются к Украине, где расположены крупнейшие в Европе резервуары, для хранения своих запасов, в результате чего количество природного газа, хранящегося в стране, достигло самого высокого уровня с момента вторжения РФ.

Украина стала альтернативой хранению газа, несмотря на риски, отчасти потому, что она предложила такие стимулы, как дешевые тарифы на хранение и освобождение от таможенных пошлин на три года, что позволяет легко реимпортировать газ в ЕС.

По данным государственной энергетической компании "Нафтогаз", резервуары в стране расположены в основном глубоко под землей на западе страны, вдали от линии фронта, и в настоящее время содержат более 2 млрд куб м газа, принадлежащего ЕС.

Компания предложила иностранным заказчикам более 10 млрд куб газа — треть национальных мощностей Украины.

Алексей Чернышов, исполнительный директор "Нафтогаза", заявил, что европейские компании идут на "чисто коммерческий риск", помещая свой газ в украинские хранилища, которые, несмотря на то, что они находятся далеко от боевых действий, все равно могут подвергнуться ударам.

В "Нафтогазе" уточнили, что в период с января по октябрь этого года 128 ее объектов по всей стране были повреждены в результате российских атак, хотя представители отрасли говорят, что ни одно подземное хранилище не пострадало.

ЕС и Украина также обсуждают возможность застраховать хранилища от ущерба, причиненного войной. Чернышов сказал, что любые гарантии будут способствовать дальнейшему увеличению использования украинских хранилищ, но добавил, что он не ожидает, что страхование будет жизнеспособным в "обозримом будущем".

"Коммерческие компании вложили более 1 млрд евро в украинские хранилища, несмотря ни на что , - сказал он. Представь, что произойдет... с дополнительной страховкой".

При этом директор по европейским газовым исследованиям в LSEG Уэйн Брайан предупредил, что холодная погода или перебои в работе Норвегии, ключевого поставщика газа в Европу, "быстро истощат эти хранилища".

Газовые хранилища Украины

О том, что европейские компании закачивают газ в украинские хранилища стало известно в августе. Как сообщили тогда в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", свое голубое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

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