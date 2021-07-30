В этом году Коболев перезаключил договор на аренду помещения НАК на 15 лет за 35,6 миллионов долларов, утверждает Виктор Андрусив.

Бывший руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев планировал арендовать новый офис для компании, даже несмотря на то, что НАК "вышел в минус" на 19 млрд гривен по результатам 2020 года. На аренду помещения руководство "Нафтогаза" планировало потратить почти миллиард гривен.

Об этом написал в Facebook эксперт Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Коболев так долго возглавлял "Нафтогаз", что, конечно, начал думать, что это его собственность. В конце концов, почему бы и нет? У тебя ручной наблюдательный совет, которому ты платишь премии, а он платит их тебе. Ты потратил миллионы долларов на собственную поддержку в США. Все просто супер. Самое время улучшить себе условия работы. Несмотря на сотни миллионов премий, которые получал экс-глава "Нафтогаза", он решил не отказывать себе и в других "простых жизненных радостях". Заработав для государства в 2020 минус 19 млрд грн, это вовсе не удержало его от решения арендовать новый офис за... 960 млн грн", - пишет он.

Эксперт рассказал, что в апреле 2020 правление "Нафтогаза" заключило договор об аренде офиса на Шелковичной, 3 за 23,8 млн долл на 10 лет, но в марте 2021, договор был перезаключен на 35,6 млн долл и увеличился срок аренды до 15 лет. По его словам, "контрагентом в этом деле выступила компания экс-регионала Калетника".

"Как нам заявляли весной, Коболева уволили за его нежелание давать деньги на "Большую стройку". То есть на дороги — ни-ни, а себе на офис под миллиард — без проблем. Все эти разговоры о эффективных менеджерах и реформах были ничем иным как ширмой, по которой прятались обычные распущенные роскошью сибариты", - отметил он.

Также Виктор Андрусив прокомментировал работу наблюдательного совета "Нафтогаза", который фактически проигнорировал такую ситуацию.

"Ну и давайте не забывать Наблюдательный совет. Который в интересах акционера, то есть нас с вами, конечно же за этим всем следил и дал прекрасную оценку "эффективному" менеджменту", - отметил он.

По данным эксперта, договор аренды на офис новое руководство НАК уже разорвало.

Автор: Станислав Кожемякин