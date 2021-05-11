Шмыгаль прокомментировал кадровые перестановки в "Нафтогазе" / фото ua.depositphotos.com

Кадровые изменения в "Нафтогазе" имеют под собой как политические, так и финансовые основания.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Есть и политические основания, и юридические, а есть и финансовые. "Нафтогаз" утверждал свой финансовый план с 11,5 млрд гривен прибыли и на прошлой неделе показал 19 млрд гривен убытков", - заявил Шмыгаль.

По его словам, именно эти убытки вызвали бурную реакцию.

"Очень важный момент, который вызвал такую жесткую и очень быструю реакцию. Утверждение финансового плана происходило в декабре, в конце года, когда были очевидно понятны результаты 2020 года. Прошлый год "Нафтогаз" работал абсолютно без дополнительных социальных нагрузок. И подавать такие отчеты с убытками…", - заявил Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что при таких убытках в "Нафтогазе" продолжали выплачиваться миллионные премии.

"Нафтогаз", кстати, это политический вопрос, при убытке 19 млрд гривен, показал более 600 млн гривен выплаченных премий. Это чуть ли не вдвое больше чем было в 2019 году. По процедурам, наверное, все соблюдено правильно, но общество ставит вопросы и правительству в частности. Также, есть вопросы по уменьшению добычи украинского газа", - отметил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

  • 28 апреля Кабмин приостановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него Юрия Витренко.
  • Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
  • По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
  • В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что такое решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
  • 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собралась на внеочередное заседание. Как сообщили в пресс-службе компании, все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
  • 5 мая 2021 года правление "Нафтогаза" призвало Кабмин урегулировать ситуацию с набсоветом.

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Автор: Елена Коваленко