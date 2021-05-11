В «Нафтогазе» продолжали выплачиваться миллионные премии.

Кадровые изменения в "Нафтогазе" имеют под собой как политические, так и финансовые основания.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Есть и политические основания, и юридические, а есть и финансовые. "Нафтогаз" утверждал свой финансовый план с 11,5 млрд гривен прибыли и на прошлой неделе показал 19 млрд гривен убытков", - заявил Шмыгаль.

По его словам, именно эти убытки вызвали бурную реакцию.

"Очень важный момент, который вызвал такую жесткую и очень быструю реакцию. Утверждение финансового плана происходило в декабре, в конце года, когда были очевидно понятны результаты 2020 года. Прошлый год "Нафтогаз" работал абсолютно без дополнительных социальных нагрузок. И подавать такие отчеты с убытками…", - заявил Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что при таких убытках в "Нафтогазе" продолжали выплачиваться миллионные премии.

"Нафтогаз", кстати, это политический вопрос, при убытке 19 млрд гривен, показал более 600 млн гривен выплаченных премий. Это чуть ли не вдвое больше чем было в 2019 году. По процедурам, наверное, все соблюдено правильно, но общество ставит вопросы и правительству в частности. Также, есть вопросы по уменьшению добычи украинского газа", - отметил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабмин приостановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что такое решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собралась на внеочередное заседание. Как сообщили в пресс-службе компании, все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

5 мая 2021 года правление "Нафтогаза" призвало Кабмин урегулировать ситуацию с набсоветом.

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Автор: Елена Коваленко