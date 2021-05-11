Кадровые изменения в "Нафтогазе" имеют под собой как политические, так и финансовые основания.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"Есть и политические основания, и юридические, а есть и финансовые. "Нафтогаз" утверждал свой финансовый план с 11,5 млрд гривен прибыли и на прошлой неделе показал 19 млрд гривен убытков", - заявил Шмыгаль.
По его словам, именно эти убытки вызвали бурную реакцию.
"Очень важный момент, который вызвал такую жесткую и очень быструю реакцию. Утверждение финансового плана происходило в декабре, в конце года, когда были очевидно понятны результаты 2020 года. Прошлый год "Нафтогаз" работал абсолютно без дополнительных социальных нагрузок. И подавать такие отчеты с убытками…", - заявил Шмыгаль
Шмыгаль отметил, что при таких убытках в "Нафтогазе" продолжали выплачиваться миллионные премии.
"Нафтогаз", кстати, это политический вопрос, при убытке 19 млрд гривен, показал более 600 млн гривен выплаченных премий. Это чуть ли не вдвое больше чем было в 2019 году. По процедурам, наверное, все соблюдено правильно, но общество ставит вопросы и правительству в частности. Также, есть вопросы по уменьшению добычи украинского газа", - отметил Шмыгаль.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабмин приостановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что такое решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
- 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собралась на внеочередное заседание. Как сообщили в пресс-службе компании, все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
- 5 мая 2021 года правление "Нафтогаза" призвало Кабмин урегулировать ситуацию с набсоветом.
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