Российская агрессия на энергетическом рынке тоже обернулась огромными потерями для РФ.

По итогам 2023 года российский бюджет недополучит около 28 миллиардов долларов газовых доходов из-за потери европейского рынка. Такие подсчеты сделали аналитики агентства "Выгон Консалтинг", пишет "РИА Новости".

Как подсчитали эксперты, в этом году Россия снизит объемы поставок газа в Европу с 85 до порядка 60 миллиардов кубометров. Причем стоимость газа тоже снизится – с прошлогодних 1500 до нынешних примерно 500 долларов за тысячу кубометров.

В итоге вместо прошлогодних 122 миллиардов долларов в текущем году "Газпром" заработает на европейском направлении всего лишь около 30 миллиардов долларов. Таким образом, потеря составит около 90 миллиардов для самого "Газпрома" и 28 миллиардов долларов для государства в виде недополученных пошлин.

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Компенсировать потери хотят за счет роста экспорта в Китай – с прошлогодних 15 миллиардов кубометров в 2022 году до порядка 22 миллиардов в текущем году. Причем свои потери государство намерено компенсировать еще и за счет общего увеличения налоговой нагрузки на "Газпром".

Российский нефтегазовый экспорт – последние новости

Австрийская группа энергокомпаний ОМV заявила о том, что продолжит закупать большую часть газа в РФ. Предприятие не намерено разрывать долгосрочный контракт на поставку российского газа, заключенный с "Газпромом" в 2018 году.

При этом Россия заявляет, что готова прекратить транзит газа через Украину – последний мощный маршрут, который у агрессора остается. Официальной причиной для подобного решения со стороны агрессора могут стать "продолжающиеся попытки "Нафтогаза" вести арбитражные разбирательства с "Газпромом", которые чреваты введением санкций со стороны РФ".

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