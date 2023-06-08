Поставки газа были остановлены после того, как Болгария отказалась осуществлять расчеты с агрессором в российских рублях.

Минэнерго Болгарии готовит арбитражный иск к российской государственной газовой компании "Газпром" за приостановку поставок газа в апреле 2022 года.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики правительства Россен Христов, отметив при этом, что поставки были остановлены после того, как Болгария отказалась осуществлять расчеты с агрессором в российских рублях, сообщает Euractiv.com.

Болгария и Польша стали первыми государствами-членами ЕС, которые пострадали от прекращения поставок газа из России после того, как отказались платить в российских рублях в нарушение контрактов, номинированных в долларах.

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Правительство Румена Радева долгое время пыталось договориться о восстановлении поставок, в связи с чем Международный арбитражный юрист Методи Байкушев раскритиковал правительство Болгарии за его пассивность по отношению к "Газпрому" и предупредил, что Россия может использовать дело о гибридной операции для дестабилизации нового прозападного правительства.

"Меня беспокоит, что одна из атак на новое правительство может исходить от "Газпром экспорта", который (в первую очередь) предъявит иск Болгарии. Очевидно, что у Российской Федерации нет проблем с проведением этой гибридной операции, независимо от того, проиграют ли такое дело", — отметил адвокат.

Как говорится в материале, Россия могла бы использовать судебный процесс как гибридную атаку на Болгарию, потому что пророссийские голоса могли бы преподнести его как риск, исходящий от прозападных политиков, отказавшихся платить за путинский газ в рублях.

Аналогичный пророссийский нарратив был использован сразу же после прекращения поставок пророссийскими журналистами, экспертами и политическими лидерами, которые изображали Болгарию полностью зависимой от решения Кремля.

Иски против "Газпрома"

5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за отсутствия поставок газа.

Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме.

9 февраля 2023 года крупнейшая компания Европы подала в суд на "Газпром". ČEZ стремится возместить убытки на сумму около 1 млрд чешских крон, возникшие в результате значительной недопоставки природного газа ООО "Газпром экспорт" в 2022 году.

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