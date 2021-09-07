Тем временем, в Киев приедет специальный посланник США по "Северному потоку-2".

Россия будет запускать свой газопровод "Северный поток-2" без необходимой сертификации, а Евросоюз не будет вводить санкции в случае его использования как метода давления на Украину.

Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает "Украина 24".

Она отметила, что Германия уже теперь чувствует газовый шантаж со стороны России.

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"Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского Союза, и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы. До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать", - сказала Зеркаль.

Впрочем, отметила она, Россия планирует запустить газопровод, не дожидаясь завершения такой сертификации.

"Об этом и другом мы говорили в Вашингтоне и в конце этой недели продолжим говорить в Киеве, потому как в Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между Байденом и Меркель", - сказала Зеркаль.

При этом она выразила сомнение, что ЕС будет вводить санкции против России в случае использования газопровода как геополитического оружия.

"Это будет определять президент Байден, у которого в руках есть все инструменты для применения санкций. Ни одно законодательное изменение, которое было принято и дало возможность применять санкции, не было отменено. То есть инструментарий в руках США. Рассчитывать на то, что Европейский Союз будет вводить какие-то санкции, на мой взгляд, не стоит, потому что должна быть совместная позиция 27 членов ЕС. Этого достичь очень сложно, зная, например, отношения Венгрии и России, которые недавно были реализованы в контракте с "Газпромом" на 15 лет на весьма особых условиях", - сказала Зеркаль.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Александр Топчий