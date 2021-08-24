Польша планирует активно поднимать вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время предстоящего председательства в ОБСЕ.

На полях инаугурационного саммита "Крымской платформы" президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президент Украины.

Дуда поздравил Украину с успешным проведением первого саммита Крымской платформы и значительным количеством участников, что является еще одним свидетельством того, что проблема оккупации Крыма остается на повестке дня международного сообщества. По его словам, Польша планирует активно поднимать вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего будущего председательства в ОБСЕ.

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Также особое внимание во время встречи было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток-2".

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул президент Украины.

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности, запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, который будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморье".

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Екатерина Гирнык