В ведомстве отметили, что россияне обстреляли территорию одной из ТЭС в Донецкой области.

Российские оккупанты утром 13 января снова попытались нанести массированный ракетный удар по городам Украины. В результате атаки энергетические объекты не повреждены, но в стране обесточен 131 населенный пункт.

Министерство энергетики в Facebook сообщило, что за прошедшие сутки россияне обстреляли территорию одной из ТЭС в Донецкой области, в результате чего повреждено оборудование станции.

Кроме того, в Днепропетровской области из-за атак оккупантов отключалась воздушная линия 330 кВ, а в Сумской области – обесточены восемь населенных пунктов.

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В то время в Николаевской области из-за обстрелов Очакова и Баштанского района отключили свет, а в одном из сел области 32 потребителя остались без газа.

Также из-за непогоды были отключения света:

в Днепропетровской области - 41 населенный пункт;

Кировоградской – 38;

Николаевской - 23;

Запорожской - 15;

Хмельницкой – 14.

В ведомстве заверили, что дефицита в энергосистеме нет, но прогнозируется импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы. Украинцев призывают экономить с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

Ракетный удар по Украине 13 января 2024 - что известно

В ночь на 13 января и рано утром Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.

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