Российские оккупанты утром 13 января снова попытались нанести массированный ракетный удар по городам Украины. В результате атаки энергетические объекты не повреждены, но в стране обесточен 131 населенный пункт.
Министерство энергетики в Facebook сообщило, что за прошедшие сутки россияне обстреляли территорию одной из ТЭС в Донецкой области, в результате чего повреждено оборудование станции.
Кроме того, в Днепропетровской области из-за атак оккупантов отключалась воздушная линия 330 кВ, а в Сумской области – обесточены восемь населенных пунктов.
В то время в Николаевской области из-за обстрелов Очакова и Баштанского района отключили свет, а в одном из сел области 32 потребителя остались без газа.
Также из-за непогоды были отключения света:
- в Днепропетровской области - 41 населенный пункт;
- Кировоградской – 38;
- Николаевской - 23;
- Запорожской - 15;
- Хмельницкой – 14.
В ведомстве заверили, что дефицита в энергосистеме нет, но прогнозируется импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы. Украинцев призывают экономить с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.
Ракетный удар по Украине 13 января 2024 - что известно
В ночь на 13 января и рано утром Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.