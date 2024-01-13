В настоящее время наблюдается запуск "Кинжалов".

С самого утра в Украине объявлена воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо самолеты Ту-95МС из Каспия.

В воздушных силах сообщили, что осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6ту-95МС. "Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 - 07.00", - отмечалось в сообщении.

А в 6: 43 воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. После чего начались пуски "Кинжалов". Они были запущены по Киеву и Днепру, где по данным местных пабликов были слышны взрывы.

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Позже в Воздухных силах призвали киевлян находиться в укрытиях, поскольку ракеты движутся на столицу, но почти сразу эта угроза была отменена. Но там добавили, что зафиксирован взлет еще одного 2миг-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

В 7:36 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили еще группу ракет, но тип может быть другой.

Ракетные атаки на Украине

С декабря 2023 года оккупанты интенсивно, почти каждую ночь атаковали Украину дронами. А за несколько дней до нового года ударили ракетами. В частности, массированный удар оккупанты провели 29 декабря 2023 года. Тогда, по данным воздушных сил, враг применил 158 средств воздушного нападения – ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей.

Еще одну массированную ракетную атаку враг провел 2 января. В тот день Россия совершила массированную атаку по территории Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов. Силы и средства противовоздушной обороны 2 января перехватили и сбили все вражеские БПЛА типа Shahed, более 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 и 10 ракет Х-47М2 "Кинжал".

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