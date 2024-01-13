Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей.

В ночь на 13 января и рано утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы. Там уточнили, что всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400. Пуск из Белгородской обл.;

3 ударные БПЛА Shahed-136/131. Пуск из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К. район пуска - Тамбов;

До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков - Каспийское море;

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3. Пуски из Брянской обл.;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35. Район пусков - оккупированная часть Херсонской обл.;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34. Район пусков - Брянская обл.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены:

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7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы",- уточнили в Воздушных силах.

"Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог весть куда",- добавили там.

Впрочем, как отметили в Воздушных силах, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот. "Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики"", - предупредили военные.

Ракетная атака на Украину

С самого утра в Украине объявили воздушную тревогу. оккупанты подняли в небо самолеты Ту-95МС из Каспия. В Воздушных силах сообщили, что осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС, которые достигнут украинской территории около 7 утра.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что раздавались взрывы. "С пяти утра в области несколько раз было громко. Вся информация - после завершения тревоги... Не помогайте врагу и ничего не выкладывайте и не комментируйте", - написал он.

А 8:14 Воздушные силы дали отбой ракетной опасности по всей территории Украины.

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