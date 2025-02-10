Рада не может игнорировать запрос общества: Нагорняк призвал принять закон о достройке ХАЭС

Нардеп подчеркнул, что отсутствие решения тормозит ключевой энергетический проект и может привести к потере возможностей для быстрой реализации.

Верховная Рада должна как можно быстрее принять законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, поскольку это стратегический вопрос энергетической независимости Украины. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, комментируя свежее исследование Группы Рейтинг по ситуации в энергетике.

По его словам, 80% украинцев поддерживают достройку ХАЭС, и этот показатель растет с каждым опросом. Однако, несмотря на общественный запрос, законопроект до сих пор не проголосован в парламенте.

"Люди четко выразили свою позицию - они хотят видеть сильную, энергетически независимую страну. Достройка ХАЭС - это стабильная электроэнергия для населения и промышленности, а также возможность не тратить миллиарды на импорт тока. Парламент не может игнорировать этот запрос общества", - подчеркнул Нагорняк.

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Он также подчеркнул, что отсутствие решения тормозит ключевой энергетический проект и может привести к потере возможностей для быстрой реализации.

"Решение нужно принимать сейчас. Если мы отложим этот вопрос, то после войны будет поздно - тогда мы будем вынуждены импортировать дорогую электроэнергию, вместо того, чтобы производить свою", - добавил нардеп.

Как сообщалось, законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии для достройки ХАЭС стоит в повестке дня Верховной Рады на вторник. Документ предусматривает юридическое оформление соглашения с Болгарией, что позволит Украине получить два реактора ВВЭР-1000, необходимые для завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Напомним, по данным опроса "Рейтинг", 69% украинцев считают действия власти в отношении энергетики эффективными, а 81% оценивают электроснабжение как стабильное. Несмотря на это, общество ожидает от парламента конкретных действий по развитию атомной энергетики.