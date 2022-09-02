Отмечается, что проходит набор мощности.

Спустя сутки энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции подключили к энергосети. Отключение произошло в результате минометного обстрела оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба "Енергоатома" в Telegram-канале.

"Сегодня, 2 сентября 2022 года, 5-й энергоблок Запорожской АЭС, который был отключен вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подключен к энергосети, продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. На данный момент замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Ситуация на Запорожской АЭС - что известно

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар. 26 июня стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

30 июня МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС, но уже 2 июля "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков. По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

Кроме того, все жто время АЭС находится под постоянным огнем российских оккупантов. Они бъют в опасной близости к энергоблокам

1. сенября перед визитом миссии МАГАТЭ стало известно, что в результате обстрелов русскими площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Оккупанты заявили, что Энергодар обесточен.

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