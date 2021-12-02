Эксперт прогнозирует, что новый тариф на газ ударит не только по бизнесу, но и по населению.

После подписания меморандума с МВФ в Украине неизбежен пересмотр тарифов на газ.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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Как заявил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, цены на газ будут расти с осени следующего года, и пострадает от этого не только население, но и промышленность.

"Отказ от государственного регулирования приведет к существенному росту тарифов. Власти надеются, что весной, после завершения отопительного сезона, цены на газ существенно снизятся, и не придется значительно повышать тарифы. Но уже осенью, с наступлением нового отопительного сезона, цены на газ снова возрастут, что приведет к росту тарифов для населения. Пострадают и промышленные предприятия, продукция которых, при высоких ценах на газ, не будет конкурентоспособной", - считает эксперт.

По мнению Хмелевского, ущерб, который будет нанесен украинской экономике из-за введения рыночных цен на газ, значительно больше, чем 700 млн долларов кредита от МВФ.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by

24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл.

Автор: Нана Черная