Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности украинских производителей, - эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии, которое вступило в силу сегодня, 1 января, приведет к потере конкурентоспособности наших предприятий на мировых рынках. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Это решение отразится на всех отраслях. В экспортных отраслях это приведет к тому, что их продукция просто потеряет конкурентоспособность, и они продадут меньше. Полтора месяца назад один из директоров крупнейшего предприятия в Украине "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявлял, что они, к сожалению, сокращают объемы производства, потому что их продукция является неконкурентоспособной", - отметил он.

Он также подчеркнул, что решение о повышении происходило без надлежащего обоснования.

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"Сама процедура рассмотрения вызвала огромные вопросы. Заседание было проведено чисто формально. Всем давали по 2 минуты, потом отрубалась связь. А самое главное - на те правильные вопросы, которые задавались, никакого ответа получено не было. Прежде всего - относительно расходов, которые закладываются в этот тариф. А там огромные цифры, которые завышены", - подчеркнул Каленков.

Напомним, бизнес-ассоциации обращались к НКРЭКУ с просьбой воздержаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии, ведь это грозит Украине потерей инвестиционной привлекательности и оттоком инвестиций. Также существенное повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности украинской продукции, что приведет к падению валютных поступлений в бюджет.