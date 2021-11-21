Энергетическая система нашей страны пополняется электроэнергией не только из Беларуси, но и из Словакии.

Беларусь возобновила поставки в Украину электрической энергии после трехдневного перерыва.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосети – государственной компании "Укрэнерго".

Причиной возобновления стало подключение к энергосети первого энергоблока Белорусской АЭС после временного прекращения работы.

Так, по состоянию на утро субботы, 21 ноября, в украинскую энергетическую систему снова поступает электроэнергия объемом 415 МВт-ч.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, чем обернется прекращение импорта электроэнергии из БеларусиКроме того, через Бурштынский энергоостров, который производит электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продолжаются поступления электроэнергии из Словакии объемом 121 МВт-ч.

Напомним, 17 ноября в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября. О причинах такого решения не сообщалось.

В то же время, по данным Министерства энергетики Беларуси, 17 ноября в 10:33 (по минскому времени) первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети действием автоматики, а уже 19 ноября в 14:04 (по минскому времени) подключен.

С 18 по 20 ноября объемы импорта электроэнергии из Беларуси в Украину упали с 415 МВТ-ч до нуля. Сейчас суточный объем импорта электрической энергии составляет около 2% потребления электроэнергии.

Автор: Анна Бредихина