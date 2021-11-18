По состоянию на утро 18 ноября импорт из Беларуси составляет 0 МВт-ч.

Беларусь полностью прекратила поставки электроэнергии в Украину.

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи Укрэнерго.

По состоянию на 11:00 18 ноября импорт из Беларуси составляет 0 МВт-ч. В то же время еще вчера мощность составляла 415 МВт-ч.

Читайте такжеДешевле не будет: стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричествоПрекращение поставок электроэнергии из Беларуси, вероятно, связано с сообщением, которое вчера появилось в издании БелТА со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Беларуси. Сообщалось, что решение принято в пределах установленного порядка взаимодействия по контракту, который стороны подписали ранее.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", — говорилось в сообщении.

В то же время на официальном сайте министерства такая публикация отсутствует.

Доступ к межгосударственным сечениям электросетей

26 октября 2021 года компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

2 ноября Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме пригласила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт. Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

8 ноября компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорилось в письме.

В последствии украинские энергетические эксперты отметили, что согласно письму компании "Белэнерго", экспорт электроэнергии будет прекращен исключительно по рамочным контрактам, в то же время как по всем другим видам контрактов поставки могут продолжиться.

11 ноября Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт.

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Автор: Марта Гичко