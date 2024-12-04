Повышение тарифа на транспортировку газа на 305%, проект которого одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей. Между тем, формирование тарифа Оператором ГТС является максимально непрозрачным, поэтому необходимо провести аудит компании - для того, чтобы оптимизировать тарифы и не допустить роста. Об этом говорится в письме, которое направила председателю НКРЭКУ Юрию Власенко Федерация работодателей Украины (ФРУ).

"Федерация считает рост тарифа на 305% необоснованным и опасным для украинской экономики. Дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики: падение производства (в т.ч. в стратегически важных для оборонного сектора); значительное снижение налоговых поступлений, падение валютных поступлений и массовые сокращения работников (с последующими социально-экономическими последствиями)", - отметили в ФРУ.

В то же время, в Федерации обратили внимание на отсутствие надлежащего обоснования проекта повышения тарифа: Регулятор до сих пор не предоставил детальных расчетов, подтверждающих целесообразность и аргументированность предложенного роста тарифа.

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"С целью обеспечения прозрачности процесса, крайне важно представить развернутые расчеты с постатейной детализацией расходов Оператора ГТС Украины, аналогично структуре тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Отсутствие детализации расходов делает невозможным проведение полноценного обсуждения и затрудняет учет позиций заинтересованных сторон. Прозрачность в формировании тарифа, а также открытые консультации с промышленностью, экспертами отрасли и общественностью являются важными этапами, которые будут способствовать принятию сбалансированного и обоснованного решения", - подчеркивается в письме.

Также в ФРУ предложили меры, которые помогут Оператору ГТС удержать тариф на транспортировку газа на нынешнем уровне - такими, в частности, является оптимизация расходов, связанных с закупкой природного газа для производственно-технологических нужд, а также аудит компании, для выявления и устранения объектов, которые генерируют убытки.

"Крайне важно провести аудит инфраструктуры Оператора ГТС Украины для выявления объектов с низкой эффективностью или тех, которые не генерируют прибыли. Это позволит разработать план их постепенного вывода из эксплуатации, уменьшить расходы на содержание, и способствовать стабилизации тарифов на уровне не выше 124,16 грн/тыс.м3", - подчеркивается в письме.

Напомним, НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа на услуги транспортировки газа в 2025 году со 124,16 до 502,50 грн/тыс.м3, то есть сразу на 305 %. При этом уровень прибыли Оператора ГТС заложен на уровне 18% - в то время, как украинские предприятия работают либо в ноль, либо с минимальной прибылью.

По оценкам экспертов рынка, такое повышение тарифа спровоцирует новую волну инфляции: кратно вырастут цены на все товары и услуги в Украине. Также это решение повлечет дальнейшее сокращение производства в промышленности, и увольнение персонала.