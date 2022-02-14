Цена ближайшего (мартовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла на 14%.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающего риска вторжения российских войск на территорию Украины, в Европе наблюдается стремительное подорожание газа.

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за 1 МВт/ч. Затем стоимость газа опустилась до $980 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает Profinance.ru.

В начале торгов, цена взлетела до $1030. По состоянию на 12:33 по Киеву цена составляла $943.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об. На нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.

Ситуация с газом в Европе: