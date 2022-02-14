На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающего риска вторжения российских войск на территорию Украины, в Европе наблюдается стремительное подорожание газа.
Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за 1 МВт/ч. Затем стоимость газа опустилась до $980 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает Profinance.ru.
В начале торгов, цена взлетела до $1030. По состоянию на 12:33 по Киеву цена составляла $943.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об. На нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.