Некоторые электростанции были вынуждены выводить энергоблоки из ремонтов, чтобы покрыть потребление.

Рекордно высокие температуры воздуха в Украине выбили энергетиков из графиков ремонтов оборудования и подготовки к отопительному сезону.

Как отмечает генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, уже несколько дней подряд потребление электроэнергии ежедневно превышает предыдущий показатель, устанавливая новые рекорды.

"Из-за этого коллегам приходится выводить те энергоблоки электростанций, которые были отправлены в ремонт, чтобы готовиться к отопительному периоду. И это при том, что в части областей произошли аварийные отключения из - за непогоды и они не пользовались электроэнергией", - написал он в Facebook.

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По словам Коваленко, чтобы покрыть растущее потребление, Украина также берет аварийную помощь из энергетических систем соседних стран: 30 августа общий объем составил 2650 МВт-ч. Среди стран, которые поставляют нам энергоресурс - Польша, Румыния, Словакия и Молдова. По его мнению, сейчас импорт – едва ли не единственная возможность выдержать и не отключать потребителей.

"И хоть сегодня-завтра по прогнозам - последние жаркие дни, предыдущая неделя все же немного выбила энергетиков из графиков ремонтов к осенне-зимнему периоду. Я очень надеюсь, что в дальнейшем мы все будем более сознательно относиться к ситуации и, экономя, дадим энергосистеме шанс на восстановление", - добавил руководитель компании.

Рекордное потребление электричества

28 августа 2023 года в Украине был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии - вечерний максимум превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.

Тем не менее, 29 августа потребление выросло еще на 0,7% относительно предыдущего дня. В столице температура достигала +34-36 °С.

Энергетики считают, что поскольку жара заставляет граждан и бизнес включать больше энергоемких приборов - кондиционеров, то такая нагрузка влечет большие риски возникновения аварий в сетях, и соответственно, отключение потребителей.

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