23 ноября на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, в связи с этим все их энергоблоки были отключены.

Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосети, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

"В 13:53 первый блок нашей АЭС подключен к единой электросети Украины. Энергосистема Украины оправляется от атак врага", - сообщил он.

Гамалий добавил, что начинается подключение потребителей к сети.

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Атаки россиян на энергетическую систему Украины

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего российские войска выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, в связи с этим все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В НАЭК "Энергоатом" отмечали, что из-за отключения всех украинских АЭС существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы.

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