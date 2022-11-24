Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосети, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
"В 13:53 первый блок нашей АЭС подключен к единой электросети Украины. Энергосистема Украины оправляется от атак врага", - сообщил он.
Гамалий добавил, что начинается подключение потребителей к сети.
Атаки россиян на энергетическую систему Украины
Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего российские войска выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена.
На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, в связи с этим все энергоблоки этих АЭС были отключены.
В НАЭК "Энергоатом" отмечали, что из-за отключения всех украинских АЭС существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы.