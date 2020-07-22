Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы – Шмыгаль

По словам премьера, по состоянию на 15 июля в Украине к зиме подготовлено около половины жилого фонда, учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Украина накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона, о чем на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины – 21 миллиард кубических метров. Запасы угля также рекордные за последние годы. Тепловые станции и ТЭЦ обеспечены углем в достаточных объемах. Потому мы должны спокойно и комфортно пройти этот отопительный сезон", - сказал он.

По словам премьера, по состоянию на 15 июля к зиме подготовили около половины жилого фонда, учебных заведений и учреждений здравоохранения. Уже готовы к отопительному сезону более 80 тысяч домов, проводится ремонт котельных и сетей, на что уже потратили более 6 миллиардов гривень. На "теплые кредиты" в этом году выделили 600 миллионов гривень.

Шмыгаль также отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмин примет распоряжение, необходимое для запуска процесса подготовки и качественного прохождения отопительного сезона. Также он призвал органы местного самоуправления начать работы по подготовке к зиме.

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