Импорт газа в Украину достиг пятилетнего максимума

Увеличение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах

Импорт газа в Украину с начала года составил 8,056 млрд куб. м, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордным показателем за последние 5 лет.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Оператор ГТС Украины».

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Как импортируют

Сообщается, что, в частности, из Польши с начала года было поставлено 1,043 млрд куб. м, из Словакии - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м.

Отмечается, что 54% всех объемов газа были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с начала 2020 года.

С 1 января 2020 года 56%, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на «таможенном складе». Из них 36% поступили в режиме shorthaul.

Почему вырос спрос

«Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад». Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ, и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба», - сказано в сообщении.

Сообщается, что природный газ поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

Как увеличивался импорт

Украина в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт природного газа на 24% - до 7 миллиардов кубометров.

В 2019 году Украина увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, - до 14,25 млрд куб. м.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 млрд куб. м.

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