Также украинская сторона заинтересована в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине.

Правительство Великобритании через Всемирный банк выделит Украине 500 млн долларов на закупку газа.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Нью-Йорке.

Отмечается, что в контексте диверсификации источников энергоснабжения и подготовки к отопительному сезону премьер-министры Украины и Великобритании обсудили необходимость наращивания собственной добычи газа, в частности в Украине.

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"Ценим готовность Великобритании предоставить нашему государству следующий транш в 500 млн долларов через Всемирный банк на закупку газа. Мы заинтересованы также в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине. Рассчитываем, что правительство Великобритании примет необходимые решения для страхования британского бизнеса в Украине от военных рисков", — цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль заявлял, что на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Также есть договоренности с Соединенными Штатами Америки о выделении 2 миллиардов кубометров газа.

Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

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