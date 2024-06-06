Зимой ситуация будет значительно тяжелее, чем в течение летнего периода.

Ситуация в Украине идет к энергетической катастрофе, отключения света будут продолжаться. Об этом сказал директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Их нерешительность (партнеров, – ред.) месяц-два будет иметь большие последствия. Мы не сможем восстановиться так быстро, потому что любое оборудование, которое повреждено, не все, к сожалению, производится в Украине. Срок изготовления оборудования – от 6 до 16 месяцев. Мы понимаем, к чему все идет. Все идет просто к энергетической катастрофе. И поэтому мир должен очень быстро реагировать на эти вещи", – объяснил Сирота в интервью "Мы – Украина".

По его словам, зимой ситуация будет значительно тяжелее, чем в течение летнего периода. При этом до зимы отключения света будут сохраняться.

"Мы проживем с любыми отключениями – плановыми, аварийными – до зимы. Почему? Потому что жара это не мороз. И у нас на сегодняшний день 16-17 часов светлого дня. Восемь часов – это сумерки и ночь. А зимой это же будет наоборот – 8 часов света, 16 – темно. И плюс мороз. То есть пережить летний период намного проще, чем зимний. Поэтому конечно, что энергетики работают 24/7. Поверьте, когда ракетный удар, как только заканчивается воздушная тревога, все заходят и начинают работать, начинают восстанавливать", – резюмировал он.

Ситуация в энергосистеме Украины

Вечером 6 июня в Киеве и ряде областей Украины были введены аварийные отключения света. Причиной стало превышение лимитов потребления. Аварийные отключения ввели в 12 областях: Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Ривненской и Харьковской.

Издание NYT отмечает, что Украина не успеет восстановить мощности до зимы. Отмечается, что, по оценкам энергетиков, с начала войны Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии.

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