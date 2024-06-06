Причина - превышение лимитов потребления.

Вечером в четверг, 6 июня, украинцев из ряда областей и жителей Киева предупредили о том, что их ждут аварийные отключения света.

Как сообщили в "Укрэнерго", причина - превышение лимитов потребления.

Речь идет о 12 областях, среди которых - Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Ривненвская, Харьковская.

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"Возможные перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", - отметили в "Укрэнерго".

Также сообщается, что авариные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, и далее будут действовать графики почасовых отключений.

Отключения света в Украине - актуальное

Отключения света бытовых и коммерческих потребителей в Киеве более масштабные, чем в остальных регионах. Это связано с большим количеством критических объектов, которые нельзя выключать, рассказал директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, ситуация с электрогенерацией в Украине остается неизменной: учитывая разрушение электростанций россиянами и остановку некоторых энергоблоков на плановый ремонт, Украине "катастрофически не хватает электроэнергии" на удовлетворение существующих потребностей.

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