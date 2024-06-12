Проблем энергетике нанесла не только ракетно-дроновая атака, но и непогода.

Из-за непогоды на утро 12 июня обесточены 237 населенных пунктов в шести областях Украины, также сообщается о новых аварийных отключениях света. К тому ж энергосистема пострадала от ночного обстрела РФ. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Из-за погодных условий на утро остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев. По другим причинам без энергопитания 490 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Ночная ракетно-дроновая атака также повлияла на работу энергетики. В частности, на Херсонщине вечером во время воздушной тревоги выключались несколько энергообъектов, обесточивались потребители Херсона. Энергопитание всех потребителей было восстановлено, однако позже при осмотре было обнаружено повреждение зданий и оборудования одного из энергообъектов.

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На Сумщине ночью, во время атаки дронов, был поврежден один из энергообъектов. Обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс запитки потребителей.

В "Укрэнерго" напомнили, что сегодня, 12 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений с 15:00 до 23:00.

Также в ДТЭК сообщили, что в результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций на Киевщине.

"Наши специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и взяться за заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. Однако, сильный ветер с дождем затрудняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях", – говорится в сообщении.

Проблемы энергетики в Украине

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, до начала отопительного сезона в Украине не смогут компенсировать 9 ГВт уничтоженной генерации, о которой говорил президент Зеленский.

Согласно исследованию Киевской школы экономики (KSE), Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб на более 56 млрд долларов и больше всего денег на восстановление требует тепловая генерация.

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