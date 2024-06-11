Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, реалистична ли цель построить 1 ГВт газовой маневровой генерации в этом году, которую озвучил президент, сколько это будет стоить, и как долго нам придется жить с отключениями света.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщил, что в результате коварных атак Кремля в Украине уже уничтожено 9 ГВт мощностей. Это ровно половина от пика нашего потребления электроэнергии прошлой зимой. Украина уже потеряла 80% тепловой генерации, треть гидрогенерации и, похоже, это еще не предел.

Впрочем, президент озвучил и возможный выход из ситуации - по его словам, до начала следующего отопительного сезона Украина намерена построить до 1 ГВт газовой маневровой генерации, и еще 4 ГВт - в ближайшие годы.

УНИАН обратился к энергетическому эксперту Геннадию Рябцеву, чтобы выяснить, насколько реалистичной является амбициозная цель, озвученная Зеленским, что для этого необходимо, как долго еще нам придется жить с графиками отключения света, и сколько времени займет восстановление украинской энергетики.

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Господин Геннадий, как бы вы прокомментировали заявление президента? Почему акцент делается на газовой маневровой генерации?

Эта задача была прописана еще в решении СНБО, датированном прошлым годом. Там было поручено рассмотреть вопрос создания газопоршневых и газотурбинных станций на базе предприятий группы "Нафтогаз", "Укртрансгаза" и оператора газотранспортной системы Украины.

Эта задача не является новой. Она должна была бы быть реализована уже в этом году без соответствующих дополнительных указаний. Другое дело, что по каким-то причинам это до сих пор не сделано. Тогда нужно было бы задать вопрос: "Почему до сих пор не выполнялось решение СНБО?". Видимо, ждали пока будет разрушено 10 ГВт установленной мощности.

По вашему, мнению, каким образом Украина планирует выполнить такую амбициозную программу, и является ли эта задача вообще выполнимой?

Да, в принципе, это возможно. Это не так уж и много таких станций. Нужно лишь переоборудовать те установки, которые ранее использовались для транзита российского газа. Теоретически, это возможно сделать и без каких-то сверхусилий.

Кроме того, на самом деле, 1 ГВт мощности - это не так уж и много в разрезе регионов. Если, например, поделить на 25 регионов, то 1 ГВт мощности - это будет по 40 МГВт мощности. А 40 МГВт мощности - это две таких станции. Я не думаю, что в области не найдется возможности установить на том или ином газопроводе соответствующую электрическую станцию, чтобы это было сделано до конца этого года.

То есть это вполне реальная задача. Единственное, что о ней снова начинают говорить тогда, когда прошло уже больше, чем полгода после решения СНБО.

А где именно будут строиться эти газовые станции?

Такие установки будут строиться по всем регионам, где, собственно, есть природный газ, как местное топливо. Себестоимость генерации электрической энергии на такой установке составляет около 4,50 грн за кВт-час. Даже по сравнению с нынешней ценой электрической энергии для населения, которая составляет около 60% от себестоимости генерации, это достаточно привлекательная цена для любых частных инвесторов, компаний. Потому что промышленные потребители получают электроэнергию по значительно более высоким тарифам, чем 4,32 грн.

Сколько на это должно уйти денег, и откуда Украина их вообще может взять?

Кабинет Министров выделил на соответствующие работы 8,7 млрд грн. Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал у себя примерно 18 млрд грн. Есть соответствующие программы дополнительно к Фонду поддержки энергетики, которые запущены. В частности, программа энергетической безопасности USAID. Там, если я не ошибаюсь, тоже миллиарды гривень.

И я думаю, что по итогам этого форума по восстановлению в Берлине также будут высказаны желания помочь Украине в этом вопросе. Уже сообщалось о немецких проектах, датских, даже литовский проект.

То есть есть понятная поддержка, потому что атаки Российской Федерации против энергетической инфраструктуры - это, фактически, нарушение прав человека. Потому что в глобальных целях ООН доступ к электрической энергии является одним из неотъемлемых прав любого человека на планете Земля. Это наравне с доступом к чистой воде, еде и достойной жизни. Доступ к электроэнергии также одним из неотъемлемых для любого человека прав, которого нельзя лишить.

Удастся ли с помощью газовой генерации Украине обойти возможные "блэкауты"?

О блэкаутах вообще речь не идет. Блэкаут - это разрушение объединенной энергетической системы Украины на отдельные островки, которые не могут друг с другом взаимодействовать и не могут снова объединиться. У нас такая ситуация невозможна. Потому что у нас слишком разветвленная энергетическая система.

И она не является изолированной от других систем. Потому что она является синхронизированной системой континентальной Европы. То есть мы соединены еще с системами Польши, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии, что также повышает устойчивость и надежность нашей работы.

Блэкаута точно не будет. Ограничения использования электрической энергии - будут. То есть те ограничения, которые вводит "Укрэнерго" и, соответственно, по их командам облэнерго. Стабилизационные и аварийные отключения - это управляемые ограничения. То есть "Укрэнерго" знает, что прогнозируемо на следующие сутки будет сгенерировано определенное количество электрической энергии, поскольку больше ее взять негде.

Нет оснований, что что-то такое может произойти и этому придет конец. Ограничения будут, отключения будут, но они будут управляемыми. Поэтому ни о каких блэкаутах речь не идет.

Достаточно ли у нас будет мощности, чтобы уменьшить или даже убрать лимиты?

Нет, до начала отопительного сезона мы не сможем компенсировать 9 ГВт уничтоженной генерации, о которой говорил президент. У нас нет просто для этого таких возможностей. Но сократить до 4-5 ГВт - вполне возможно.

Кроме газокомпрессорных станций у нас есть и другие источники топлива. Энергетический уголь, газовый конденсат, нефтеперерабатывающие продукты, гидроэнергия, солнечная энергия и биомасса в разных видах. То есть у нас еще есть и другие источники, на которых также могут работать установки, которые будут устанавливаться в течение ближайших месяцев.

Следующее направление - это рациональное использование электрической энергии. Наверное, повышение тарифа позволит сократить потребление.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин ограничит использование кондиционеров в государственных учреждениях и организациях. Может кто-то присоединится к этому и сократят объемы потребления. Так можно выйти на сокращение тех периодов, когда у нас не будет электрической энергии во время отопительного сезона.

Сколько лет необходимо, чтобы Украина нарастила те самые 4ГВт генерации, о которых говорил президент?

Здесь все зависит от того, сколько у нас будет ресурсов для этого. Причем ресурсы здесь разные.

Имеется в виду оборудование, то есть сами станции, которые надо закупать или, если их нет, их нужно изготовить. Также средства, которые нужно использовать для того, чтобы закупить это оборудование. Должны быть люди, которые будут работать на этом оборудовании, и их также нужно где-то найти. Энергетики из воздуха не берутся. И еще время, которое нужно для того, чтобы все это закупить, привезти, запустить и эксплуатировать.

В этом году нам вряд ли хватит на это времени. Это же промышленный объект. Его нельзя просто привезти, установить и запустить. Если бы это была малая передвижная энергоустановка, то да.

При оптимистическом прогнозе это может быть два-три года. Это же общегосударственный проект. А еще есть местные и региональные проекты. И территориальные громады тоже думают над тем, чтобы что-то заменить и какие-то станции установить. Если не будет дальнейших разрушений, то после победы в войне это займет год-два.