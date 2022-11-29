В компании заверили, что работают над тем, чтобы перейти к плановым отключениям.

Украинцам уже в ближайшие дни планируют включать электроснабжение на пять-шесть часов в день. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, "ситуация намного лучше, чем два-три дня назад"

"Мы движемся с "Укрэнерго" для того, чтобы как можно быстрее перейти к плановым отключениям, а не жить в аварийных отключениях, в которых мы сейчас находимся, и увеличить количество часов в сутки. Я думаю, что в ближайшее время это у нас произойдет и, действительно, мы выйдем на 5-6 часов, о которых говорит премьер-министр", - отметил Сахарук в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что ДТЭК работает в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Отключение света в Украине – что сказал Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что производство электроэнергии в Украине покрывает 70% от потребностей в потреблении.

"Ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, затратах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", - пояснил премьер.

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