30% - дефицит, который корректируется ограничениями потребления.

Сейчас производство электроэнергии в Украине покрывает 70% от потребностей в потреблении, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседание правительства.

"Началась уже вторая зима этой полномасштабной войны, которая станет сверхсложной для нашего государства. Никаких иллюзий не имеем", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что российские террористы продолжат обстрелы энергетической инфраструктуры.

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"Их цель - заморозить Украину и совершить очередной геноцид украинского народа. Сделать то же, что коммунистический режим делал 90 лет назад, когда устроил в Украине голодомор. Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% от потребностей в потреблении, а 30% - дефицит, который корректируется ограничениями потребления", - отметил Шмыгаль.

"Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, затратах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", - пояснил премьер.

Отключение света в Киеве и других городах

С 10 октября россияне прицельно бьют по украинской критической инфраструктуре. После очередного ракетного обстрела, 17 ноября, в Киеве был зафиксирован антирекорд с отключения света.

Последняя массированная атака России вызвала блэкаут в украинской энергосистеме. Вражеские ракеты попали как в ТЭС, так и в ГЭС и другие объекты критической инфраструктуры. В ряде регионов пропал свет, вода, из-за обесточивания произошли перебои со связью.

С 24 ноября киевлян предупредили, что свет будут подавать на 2-3 часа раз в день.

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о подготовке Россией к новому массированному удару. По словам экспертов Института изучения войны, Путин может увеличить количество ракет и атак на Украину, чтобы поддержать недавний темп ударов. На подготовку к новому удару такой мощности россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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