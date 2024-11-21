В Украине в четверг, 21 ноября, экстренно изменили графики отключения света. Теперь электроэнергию будут отключаться сразу в три и четыре очереди.
"Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".
Как будут применять графики отключений света 21 ноября:
- 14:00 – 19:00 – три очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Графики отключения света в Украине - последние новости
Утром 21 ноября россияне ударили ракетами по городам Украины, из-за чего были введены экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме того, облэнерго сообщили об экстренных отключениях света в Черновицкой, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
Спустя несколько часов в Киеве и области отменили аварийные отключения, но вернули стабилизационные графики по группам. По указанию "Укрэнерго" в столице добавили еще одну очередь до 11:00.
Также еще одну очередь добавили в графики отключения света в Днепропетровской области и Днепре.