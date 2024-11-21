Отмечаеся, что до конца суток могут отключать сразу четыре очереди.

В Украине в четверг, 21 ноября, экстренно изменили графики отключения света. Теперь электроэнергию будут отключаться сразу в три и четыре очереди.

"Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Как будут применять графики отключений света 21 ноября:

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14:00 – 19:00 – три очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Графики отключения света в Украине - последние новости

Утром 21 ноября россияне ударили ракетами по городам Украины, из-за чего были введены экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, облэнерго сообщили об экстренных отключениях света в Черновицкой, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Спустя несколько часов в Киеве и области отменили аварийные отключения, но вернули стабилизационные графики по группам. По указанию "Укрэнерго" в столице добавили еще одну очередь до 11:00.

Также еще одну очередь добавили в графики отключения света в Днепропетровской области и Днепре.

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