По состоянию на вечер в 16 областях и в Киеве применяются только стабилизационные графики отключений.

Энергетики продолжают восстановительные работы во многих регионах Украины, преодолевая последствия ракетных атак врага.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Глава государства предупредил, что помимо стабилизационных графиков могут применять аварийные отключения.

"Относительно энергетического фронта. Энергетики и коммунальщики во многих регионах продолжают восстановительные работы в сети. Готовим и ответы на возможные новые террористические атаки против нашей энергосистемы", - сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, по состоянию на этот вечер в 16 областях и в Киеве применялись только стабилизационные графики отключений.

"Но мы должны понимать, что в случае скачков потребления возможны также и аварийные отключения", - добавил глава государства.

Атаки на украинскую энергосистему

Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры, сумма убытков НЭК "Укрэнерго" составляет более 70 млрд грн.

При этом в Минэнерго уверяли, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. В то же время украинцев призывают уменьшить нагрузку на сеть.

Сегодня, 22 ноября, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине не осталось неповрежденных российскими ракетными обстрелами гидро - и теплоэлектростанций, также были поражены все узловые подстанции.

Также премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ситуация в украинской энергетике остается сложной, но контролируемой. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

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