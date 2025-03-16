Речь идет об ограничениях для промышленности и бизнеса.

В Украине в понедельник, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, говорится в сообщении "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничений является сложная ситуация в энергосистеме, которая возникла из-за российских атак на энергетические объекты.

Анонсированное время применения ограничений - с 06:00 до 20:00.

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В то же время в "Укрэнерго" заверили, что отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

В ведомстве предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Российские атаки по энергообъектам Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, из-за вражеских атак 13 марта на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине внесли изменения в движение поездов.

По сообщению Днепропетровской ОГА, 13 марта силы ПВО Украины уничтожили в области 11 БПЛА. В Днепре были повреждены многоэтажки, загорелись гаражи. Также тогда пострадали три человека.

14 марта войска Российской Федерации массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате атаки из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью был обесточен город Черноморск.

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