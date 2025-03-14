Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами и дронами.

Как передает корреспондент УНИАН в Одессе и области была объявлена воздушная тревога в 21:13. Вскоре в социальных сетях жители региона начали сообщать, что в городе Черноморск "очень громко", и появились проблемы со светом.

Вскоре начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что враг в очередной раз массированно атаковал регион ударными дронами. В результате атаки из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск.

"Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", - подчеркнул чиновник.

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Также вечером пятницы российские захватчики атаковали Херсон управляемыми авиационными бомбами. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что одна из них попала в жилой квартал - в Центральном районе горит частный дом.

"К сожалению, атака оборвала жизнь херсонца. Под завалами разрушенного дома нашли тело мужчины. Ему было 43", - рассказал Прокудин.

По его словам, также известно о трех пострадавших: 57-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также перелом плеча. Кроме того, в больницу с минно-взрывными травмами обратились женщины, 35 и 58 лет. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь.

По данным начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, враг второй раз за 14 марта применил авиацию против мирных жителей города. Под удар попала территория одного из коммунальных предприятий Херсонского горсовета, в админздании выбиты окна, в складских помещениях - двери. Пострадали окрестные дома и ветеринарная клиника.

"Медицинскую помощь оказали еще одному раненому в результате вражеских авиаударов по Херсонской громаде. В Днепровском районе 19-летний парень получил взрывную травму и резаные раны", - рассказал руководитель ГВА.

Кроме того, оказана помощь 42-летнему мужчине в Центральном районе города. Он получил взрывную травму и осколочные ранения.

Атаки РФ на Одессу

Как сообщал УНИАН, вечером 11 марта российская армия нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту. В результате обстрела погибли четыре члена экипажа иностранного судна - граждане Сирии. Самому младшему было 18 лет, еще один моряк и сотрудник порта получили ранения.

На балкер MJ Pinar в момент удара загружали пшеницу для транспортировки в Алжир. В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории порта - причал, зерновая галерея терминала и тому подобное.

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