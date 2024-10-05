Александр Харченко напомнил, что ситуация в энергосистеме сложная.

Отключения света могут вернутся даже, если не будет российских ударов по украинской энергосистеме. При самом хорошем сценарии свет будут отключать с середины января.

"Я очень надеюсь, что, если атак не будет, с тем, что сейчас работает в системе, мы по крайней мере до середины декабря имеем шансы дойти без ограничений. Судя по прогнозам погоды. Даже если повезет, то к середине января... Если не будет экстремально масштабных атак, у нас есть шанс почти до середины января доползти. Что будет дальше, предусмотреть невозможно, будем смотреть", – считает директор Центра исследований энергетики Media Center Ukraine Александр Харченко.

По его словам, ситуация в энергосистеме сложная – удается покрывать потребление, но нет резервов.

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"Если будут массированные атаки, то будет значительно хуже. Запаса прочности нет, если будут атаки, мы будем страдать от большего количества часов без электроэнергии. Но системы отопления, водоснабжения и водоотведения зарезервированы достаточно, чтобы работать", – отметил эксперт.

Отключения света в Украине - прогнозы

Нардеп Сергей Нагорняк отметил, что отключения света зимой будут зависеть от температурного режима и активности обстрелов с российской стороны.

При этом эксперт по энергетике Сергей Дяченко считает, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

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