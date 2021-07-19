Один из важных и необходимых рынку шагов - внедрение механизма профилей потребления клиентов группы Б (без приборов почасового учета) – сталкивается с сопротивлением со стороны операторов системы распределения (ОСР). Об этом заявил Василий Гончарук, руководитель проекта Электроэнергия, ООО "ЙЕ Энергия".

"На сегодняшний день НКРЭКУ признает необходимость таких изменений и готова рассматривать вопрос внедрения профилей. Однако, исходя из обсуждений, видим большое сопротивление и деструктивную позицию операторов системы распределения, которые не дают возможности урегулировать этот вопрос", - отметил Василий Гончарук.

По его словам, после принятия Верховной Радой 14 июля закона №3508-д рынок двусторонних договоров (РДД) законодательно признан маркет-мейкером, однако для предупреждения манипуляций на рынке этого недостаточно и необходимы дальнейшие шаги. Один из них, уверен эксперт, введение профилей потребления, что усовершенствует прогнозирование и в итоге будет способствовать формированию более выгодной цены для конечного потребителя.

"На сегодняшний день за прогнозирование ответственности законодательно никто не несет. Информации у поставщиков для выполнения качественного прогнозирования нет, а в ОСР, которые владеют этой информацией, нет желания выполнять расчеты", - добавил эксперт.

Решение должно быть найдено в конструктивном диалоге, уверен эксперт.

"Без качественного прогнозирования потребления клиентов группы Б формирования цены даже с индикативом на рынке двусторонних договоров будет затруднено", - добавил Василий Гончарук.

Согласно данным, обнародованным НКРЭКУ, бытовых потребителей электроэнергии, относящихся к группе Б, в Украине в 80 раз больше, чем клиентов группы А, которые имеют данные почасового потребления.

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Автор: Иван Бойко