Ночью и утром оккупанты обстреляли пригород Запорожья.

Оккупанты регулярно обстреливают инфраструктуру Запорожской АЭС.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что энергетики, которые работают в оккупации, быстро восстановили электроснабжение и починили сеть.

"Оккупанты не дают возможности запустить 5 или 6 блок, как хочет "Энергоатом". С этой целью регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру. Позавчера повредили линию, снова включались генераторы на атомной станции, которые обеспечили 130 мВт, необходимые для охлаждения активной зоны реакторов", - сказал Старух.

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"Но эта ситуация повторяется регулярно, и без передачи АЭС под контроль МАГАТЭ или даже "Энергоатома" мы постоянно сталкиваемся с этой историей", - сказал председатель ОВА.

Кроме этого, Старух рассказал, что сегодня ночью и утром россияне обстреляли пригород Запорожья.

"Часть ракет ночью прилетела возле областной больницы, где находятся психически больные люди и врачи – 270 человек, 60 врачей... К счастью, никто не пострадал, прорабатывается вопрос эвакуации", - сказал Старух.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар.

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

4 ноября 2022 года появилась информация о том, что Россия хочет перевести ЗАЭС на свою электросеть.

24 ноября внешнее электроснабжение ЗАЭС было восстановлено.

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