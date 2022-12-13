Страна нуждается в оборудовании для текущих восстановительных работ.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил критическую ситуацию с энергоснабжением в Одесской области и призвал к усилению международной помощи.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, об этом Галущенко сказал на заседании Координационной группы по энергетике G7+, в которую входят представители стран Группы Семи, а также Европейского Союза, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, а также ЕБРР, Всемирного банка и Секретариата Энергетического сообщества.

Заседание прошло под председательством Джеффри Паетта - заместителя государственного секретаря США и координатора усилий стран G7 по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских террористических атак.

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"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтные воздушные линии. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме", - прокомментировал ситуацию министр.

В то же время он подчеркнул, что последние российские атаки, в частности, обстрелы дронами объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области, а также артиллерийские обстрелы энергетического предприятия на Херсонщине, привели не только к прекращению электроснабжения миллионам украинцев, но и к разрушениям важного энергетического оборудования.

"Мы уже получаем помощь от наших международных партнеров в виде материалов и нужного оборудования. В то же время каждый раз после новых атак потребности снова растут. Наша цель – не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообъекты после следующих обстрелов", - подчеркнул министр.

Отмечается, что участники заседания подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать поддержку украинскому энергосектору. В частности, США планируют в ближайшее время доставить крупную партию с оборудованием для украинских энергетических компаний.

Ситуация со светом в Одесской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря армия РФ выпустила по югу Украины 15 иранских дронов-камикадзе.

Некоторые из них попали в объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. В тот вечер более полутора миллионов жителей области остались без света.

11 декабря стало известно, что в Одессе возникли перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений.

Вечером стало известно, что в Одессе больше не будут сообщать о восстановлении электроснабжения, поскольку РФ использует эти данные для атак.

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