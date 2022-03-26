Высоковольтную линию после вражеских обстрелов ремонтировали в 6 местах.

Электроснабжение в Святошинском районе Киева восстановлено.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" смогли починить высоковольтную линию и восстановить электроснабжение в Святошинском районе, который утром остался без света в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Ремонтные работы пришлось проводить в шести местах.

По данным киевских властей, утром Святошинский район Киева оказался без электроснабжения из-за повреждения двух линий 100 кВ. В зоне обесточивания оказались также учреждения здравоохранения, которые перешли на резервное питание. На правом берегу в течение дня наблюдалось пониженное давление воды.

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