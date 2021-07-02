Кризис, который раскачивает компанию "Нафтогаз Украины" в связи с предписаниями НАПК и его главы Новикова, нужно остановить, понимая, что скоро страна войдет в отопительный сезон, пройти который она сможет без проблем лишь при условии стабильной работы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом рассказал гендиректор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский, пишут "Українські новини".

"То, что происходит сейчас, - госкомпанию трясет. А люди перестали работать и разделились на два лагеря – одни за одних, другие за других. Такого не должно быть в такой компании, ведь скоро отопительный сезон. Газ Украины – один из важных элементов Стратегии энергобезопасности страны, и правительство, президент не должны допускать такой вакханалии, что сейчас там есть", - отметил Униговский.

По его словам, никакого конфликта интересов в том, что бывший врио министра энергетики стал главой правления "Нафтогаза", нет.

"Я не юрист, но я не вижу конфликта интересов в нахождении Юрия Витренко в должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Да, написал он в должности врио министра, что недоволен работой набсовета НАКа. Так и я недоволен их работой. Сейчас нужно остановиться и установить статус кво, работать, возможно, вернуться ко всем этим вопросам в марте-апреле следующего года. За это время, может быть, будет принят новый закон о набсоветах, несколько проектов есть в парламенте. В марте-апреле можем выйти на согласованные и юридически безукоризненные вопросы. На месте Новикова я бы понимал, что он рубит дерево, что может обрушиться. Я говорю о работе компании. Не то время, когда это можно делать", - отметил эксперт.

Леонид Униговский подчеркнул, что решить возникший в связи с предписаниями НАПК конфликт может правительство.

"Если хватит решимости и воли уволить набсовет, правительство может это сделать. Но, скорее, сейчас надо вести речь о том, что сейчас стороны останавливаются и договариваются, давая Юрию Витренко возможность работать", - объяснил Униговский.

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Автор: Иван Бойко