Энергетики работают над решением проблемы.

Из-за аварии на подстанции часть города Ривне осталась без электроснабжения.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Ровно Александр Третяк.

"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ривне осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений пока под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы", – заявил он.

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Третяк призвал горожан отнестись к проблеме с пониманием и максимально уменьшить потребление электричества.

Атаки россиян по Ровно: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром 22 октября оккупанты совершили ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. В "Укрэнерго" предупреждали, что масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

22 октября в результате ракетной атаки оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры Ривне частично обесточили "Ривнеазот".

Впоследствии в ОПУ сообщили, что в результате атаки от электроснабжения отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях. В частности в Ривненской области без электроснабжения остались 175 тысяч абонентов.

С тех пор в Ривне и области ввели графики ограничения электроснабжения.

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